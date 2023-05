Pedro Marques: privatização “apressada” da TAP deixava todos os riscos ao Estado

Pedro Marques, antigo ministro do Planeamento e das Infra-Estruturas, foi ouvido esta terça-feira na Comissão de Economia e Obras Públicas acerca da situação da TAP entre os anos de 2015 e 2023. O socialista classificou como "desastrosa" a assinatura de uma carta de conforto pelo PSD na tentativa de reprivatizar a empresa "à pressa", colocando um elevado risco para o Estado.

A intervenção inicial do político focou-se no dia 12 de Novembro de 2015, quando o Governo PSD/CDS tentou "cumprir à pressa a privatização da TAP". Nesse dia foram assinados pareceres e declarações por parte do Governo, assim como o contrato de privatização.

​O socialista e então ministro da tutela considera que nessa noite, em que se assinou a carta de conforto, se "desequilibrou" todo o processo. "Os erros da privatização, da nossa perspectiva [do PS], eram significativos e as consequências para o país eram muito grandes. A privatização concluída em 2015 tinha um problema maior: um desequilibro acrescentado", fruto da "famosa carta conforto", assinada pela Parpública e autorizada pelos secretários de Estado do Tesouro e das Infra-Estruturas.

O actual eurodeputado explicou que a assinatura da carta de conforto criava uma situação insustentável para o Estado: "100% dos lucros seriam dos privados e 100% dos riscos eram do Estado. Os privados podiam endividar a companhia o quanto quisessem e levá-la à insolvência e o Estado seria obrigado a comprá-la de volta e a assumir todas as responsabilidades."

Pedro Marques apontou então o dedo ao social-democrata Miguel Pinto Luz, que "veio referir que desconhecia do que se tratava". No entanto, existe um despacho assinado por Pinto Luz em que era autorizado o negócio, conta o socialista. "Esteve no Governo 26 dias e estou convencido de que deve ter sido a coisa mais importante que assinou. E também a mais gravosa."

Posto isto, quando os socialistas assumiram a governação, empenharam-se em "alterar as condições da carta" e tornar o Estado "o maior accionista da empresa", valorizando-a e executando o plano estratégico acordado. "Conseguimos anular a carta de conforto na negociação com o sector financeiro, que punha Estado numa situação de risco", sintetizou.

E acrescentou: "A negociação com os accionistas privados foi difícil", mas o Estado assegurou o controlo estratégico da companhia e garantiu que as decisões não privilegiavam os privados.

"Alguns ainda não perceberam a gravidade [da decisão do Governo PSD/CDS]. A autorização da proposta de carta de conforto pelos dois secretários de Estado transforma o direito do Estado de recuperar capital numa obrigação. Há a obrigação de, estivesse a TAP em que estado estivesse, o Estado ter de a comprar. Bastava o privado não pagar uma prestação ao banco que o Estado tinha de comprar a empresa."