No domingo de 4 de Junho quase todos os caminhos vão dar ao Estádio Nacional, palco da final da Taça de Portugal, disputada entre o Sporting Clube de Braga e Futebol Clube do Porto. Uma festa dentro e fora do relvado, sendo as imagens dos adeptos a conviver na mata do Jamor, antes e depois da partida, uma das imagens de marca.

A verdade é que há vida (e mata) para além deste dia. É precisamente isso que o Artéria, em parceria com o Município de Oeiras, pretende dar a conhecer aos seus leitores e leitoras no sábado, dia 3, através de uma visita guiada pela biodiversidade do Vale do Jamor.

Um percurso que acompanhará o curso do rio (para montante), com passagem por diversos habitats e possibilidade de observar uma grande diversidade de plantas e animais — com destaque para o grupo das aves. Quanto mais cedo se vai para o terreno mais e melhor se vê, estando por isso a saída marcada para as 9h. Terá a duração de duas horas.

Os participantes serão guiados por Ricardo Tomé, especialista em Ornitologia — licenciado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FC-UL) e doutorado em Ecologia pela Universidade de Turku (Finlândia) — e Sara Almeida, licenciada em Biologia pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA), técnica da Divisão de Gestão Ambiental, e responsável pela elaboração e implementação da Estratégia para a Biodiversidade do município.

O número de participantes está limitado a 25 pessoas e as inscrições devem ser realizadas através do email secretariado@publico.pt — assunto “Visita guiada pela biodiversidade do Vale do Jamor”. O ponto de encontro será no Parque Urbano, junto à Pista de Canoagem.

Recomenda-se levar água e um snack, bem como usar calçado e vestuário confortáveis e adequados às condições meteorológicas previstas.

Recorde-se que o Artéria é um projecto de jornalismo comunitário – e vive, por isso, de voluntários. Quem tiver interesse em fazer parte deste projecto e contar as histórias sobre a sua Lisboa pode enviar um e-mail para arteria@publico.pt, dando conta de como pretende dar o seu contributo. Todos os e-mails serão respondidos.