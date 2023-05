ARCOlisboa: há muito mais mercado do que se imagina

Na quarta-feira, a directora da galeria britânica Greengrassi desolava-se por não ter conseguido desalfandegar a tempo as obras destinadas ao seu project room, um trabalho do artista Simon Ling, como noticiámos já. Na altura, ainda não sabia o que ia acontecer ao cubículo branco que tinha pago, e que já contrastava nesse dia com a cor e a exuberância dos stands vizinhos. Mas uma mão amiga tratou do assunto: a artista Ana Jotta desenhou na parede uma imagem de um pudim a ser gulosamente atacado por formigas, assinou-a e dedicou-a à galeria. Não é a primeira vez que Ana Jotta tem um gesto generoso desta ordem, e que ao mesmo tempo nos recorda que estamos ali a ver arte, e não apenas a comprá-la ou vendê-la. A galeria Greengrassi ficou, afinal, muito bem servida.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt