Obra que jorra plástico apresentada em Paris no encontro da ONU contra o desperdício

A Greenpeace apresentou este sábado, em Paris, uma instalação artística que alerta para a poluição causada pelos plásticos e a sua relação com a utilização de combustíveis fósseis. A obra de cinco metros de altura, do activista e artista canadiano Benjamin Von Wong, foi colocada junto ao rio Sena, na capital francesa, coincidindo o encontro das Nações Unidas na cidade sobre a eliminação dos resíduos de plástico.

A obra, em forma de uma máquina que produz garrafas de plástico em frente a um poço de petróleo, serve para mostrar a ligação dos combustíveis fósseis à poluição por plásticos, que poderá triplicar nas próximas quatro décadas.

Dado que apenas cerca de 9% das 460 milhões de toneladas de plástico produzidos todos os anos são reciclados, o Comité Intergovernamental de Negociação sobre Poluição Plástica (INC-2), organizado pelas Nações Unidas, tem como objectivo um pacto juridicamente vinculativo para eliminar mais resíduos.

Foto A instalação do activista e artista canadiano Benjamin Von Wong REUTERS/STRINGER

Foto A instalação do activista e artista canadiano Benjamin Von Wong REUTERS/STRINGER

"Se não agirmos, em 2050 haverá mais plástico do que peixe nos oceanos", afirmou na semana passada, no Twitter, a ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna.

França organizou uma cerimónia de abertura das conversações este sábado. As discussões técnicas decorrerão de segunda a sexta-feira.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) afirmou no ano passado que os resíduos de plástico a nível mundial poderiam triplicar até 2060. No entanto, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) afirmou este mês que os países poderiam reduzi-los em 80% até 2040, utilizando as tecnologias existentes e efectuando alterações políticas importantes.

"Esperamos que esta máquina sirva como um lembrete visual inabalável da urgência desta questão", disse o artista Von Wong, citado pela Greenpeace.

Na sexta-feira, a capital francesa também foi palco de protestos de activistas do clima na assembleia geral anual da empresa petroquímica e energética ​TotalEnergies.