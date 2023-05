A importância das liberdades nas eleições turcas

Elif é o nome de uma jovem turca de 25 anos que disse uma das coisas que mais me marcaram no âmbito da observação das eleições na Turquia, que terão a segunda volta das presidenciais neste domingo. Quando lhe perguntei o que esperava das eleições, não hesitou em responder com toda a convicção, com a sua voz frágil de quase criança: “Liberdade. Não quero continuar a ter medo de falar.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt