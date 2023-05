Chico Buarque, a fera das feras da esfera

Uma das grandes paixões do autor e cantor brasileiro é o futebol. Adepto apaixonado do Fluminense, Chico fundou uma equipa para as suas peladas semanais e joga sempre que dá um concerto em Portugal.

Já o disse mais do que uma vez, em entrevistas e nas músicas. “Antes de começar a ligar à música, eu queria mesmo era ser jogador de futebol.” Era este o desejo de Francisco Buarque de Hollanda, que foi muitas coisas, mas também centroavante de uma equipa que nunca perdeu. Um peladeiro convicto com o seu próprio campo, alguém que leva o futebol na mala para todo o lado. Alguém que bateu bolas com Eusébio, Bob Marley e Lula da Silva, que vestiu a camisola do Benfica, do Sporting, do FC Porto e do “Fofó”. Chico queria ser “a fera das feras da esfera”, alguém que dava “para Mané, para Didi, para Pagão, para Pelé”. É mais um que joga futebol, mesmo quando a coisa “tá preta” na terra.