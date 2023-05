No Porto há um projecto que pretende dar vida às caldeiras das árvores

A Câmara Municipal do Porto lançou um projecto-piloto para ocupar as caldeiras das árvores com espécies na sua maioria autóctones com o objectivo de combater pragas e potenciar a biodiversidade.

O projecto-piloto Caldeiras Vivas começou a ser implementado em Março e abrange 719 caldeiras de árvores. A área de experimentação ocupa 3300 metros quadrados de arruamentos públicos.

As mais-valias inerentes à iniciativa são muitas. Além de promoverem o controlo de espécies invasoras e pragas de forma natural, as “caldeiras vivas” potenciam a atracção de insectos que polinizam as plantas, considerados fundamentais no equilíbrio do agro-ecossistema.

As caldeiras que existem em volta das árvores são importantes, não só para dar resposta às necessidades das plantas, como também para facilitar o trânsito de peões em redor. A somar aos benefícios descritos, as árvores adquirem melhores condições para o desenvolvimento do seu sistema radicular, fortalecendo-se, o que contribui para uma maior conservação da humidade e melhor enquadramento paisagístico.

Para já, trata-se apenas de um projecto-piloto, mas no futuro pode vir a ser ampliado às restantes vias da cidade. A serem confirmados os resultados esperados, a aplicação ampliada de “caldeiras vivas” pode significar uma redefinição estética das ruas do Porto, salvaguardando o especial enfoque nos benefícios ambientais.

O município tem vindo a desenvolver várias iniciativas que visam a redução do volume de dióxido de carbono produzido, procurando atingir a sua neutralidade em 2030, diz a autarquia em comunicado. A Câmara do Porto já tinha promovido práticas de revestimento herbáceo no Parque Oriental, desde 2021, que potenciam a biodiversidade e atraem polinizadores.