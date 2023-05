Esquecido pelo Estado, Palácio Burnay é cenário de vídeos para “influenciadores”

Apesar de o tribunal ter ordenado, há mais de um ano, o encerramento das janelas, continuam a ser frequentes as intrusões no edifício classificado. Interior rico está à mercê do vandalismo.

Desde que, em meados de 2018, fechou portas como secretaria-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Palácio Burnay, na Rua da Junqueira, em Lisboa, tem estado à mercê do vandalismo e de todos os que, por alguma razão, decidam lá entrar. As sucessivas intimações judiciais para que o Estado tome as medidas necessárias a fim de evitar a curiosidade furtiva, e o consequente risco de degradação e furto no interior, não se têm revelado suficientes para deter os mais afoitos. A situação leva a associação cívica Fórum Cidadania LX, que no final de 2021 avançou com uma providência cautelar contra os ministérios das Finanças e da Cultura, a admitir ao PÚBLICO a enorme preocupação com a preservação do edifício.