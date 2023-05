Ensaísta nigeriano Sakiru Adebayo vence Prémio Amílcar Cabral 2022

O ensaísta nigeriano Sakiru Adebayo, especialista em literatura africana, venceu a segunda edição do Prémio Amílcar Cabral, anunciou esta sexta-feira a organização.

O prémio, promovido pelo Instituto de História Contemporânea e pelo Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, distingue um trabalho de Sakiru Adebayo, publicado na revista African Studies, sobre o romance Blackass, do autor nigeriano A. Igoni Barrett.

Segundo o júri do prémio, o artigo de Sakiru Adebayo destaca "as sombras persistentes da dominação cultural imperial europeia na Nigéria, as suas heranças e os seus efeitos no imaginário pós-colonial nigeriano".

Sakiru Adebayo formou-se na Universidade de Ibadan, na Nigéria, e completou o doutoramento na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo. Actualmente, é professor auxiliar na Universidade de British Columbia, no Canadá.

O júri atribuiu ainda menções honrosas a Merve Fejzula, da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos da América, e a Burak Sayim, da Universidade de Nova Iorque - Abu-Dhabi.

O júri foi composto por Manuela Ribeiro Sanches, Victor Barros e Rui Gomes Coelho.

O Prémio Amílcar Cabral foi criado em 2021 para reconhecer estudos científicos e o debate sobre "as resistências anticoloniais e os processos coloniais" desde o século XV até à actualidade.

O prémio consiste na atribuição de uma bolsa de investigação em Lisboa "para desenvolver actividades científicas e culturais durante um mês em equipamentos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da EGEAC, nomeadamente no Padrão dos Descobrimentos".

A EGEAC é a empresa municipal que gere vários equipamentos culturais na cidade de Lisboa, incluindo o Padrão dos Descobrimentos.

O prémio foi baptizado com o nome do político e intelectual Amílcar Cabral (1924-1973), um dos fundadores do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e que contribuiu para o fim do colonialismo europeu em África.