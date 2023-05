Chuva e trovoada: todos os distritos do continente sob aviso amarelo no sábado

Esta sexta-feira já há 12 distritos com aviso amarelo, mas no sábado todo o território de Portugal continental fica com o mesmo nível de alerta. Tudo por causa da chuva e trovoada.

Depois de um Verão em Abril, eis que temos dias mais frios, com chuva e trovada em final do Maio. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira 12 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada, juntando-se no sábado os outros seis.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12h e as 21h desta sexta-feira e entre as 12h00 e as 21h de sábado devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, queda de granizo e de rajadas fortes de vento.

O IPMA estendeu o aviso amarelo por causa da chuva e trovoada entre as 12h e as 21h de sábado para os distritos de Faro, Setúbal, Santarém, Leiria Aveiro e Lisboa. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

A chuva e a trovoada vieram para ficar em Portugal continental, pelo menos, até à primeira semana de Junho. Depois de nos últimos dias várias regiões registarem forte precipitação e trovoada, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos para esta sexta-feira, para os distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu, em resultado da previsão de "mais descargas eléctricas e mais concentradas", acompanhadas por aguaceiros fortes.

Ao PÚBLICO, a meteorologista Paula Leitão explicou que a descida de temperatura prevista até domingo vai repor a temperatura média esperada para Maio, depois de semanas com valores acima do "normal". As oscilações meteorológicas dos últimos dias devem-se à formação de células convectivas, nuvens com ciclo de vida curto, que se formam de manhã e eclodem durante a tarde, e que podem ser acompanhadas de "precipitação forte, trovoada, granizo e rajadas de vento". Uma "situação frequente nesta época do ano", esclareceu Paula Leitão.

As boas notícias são que com estes aguaceiros, ainda que "geograficamente irregulares", nas próximas semanas, a chuva deverá atenuar a escassez de recursos hídricos. Dados do IPMA revelam que, em Abril, apenas a zona Noroeste do território continental não registou situação de seca, depois da fraca precipitação registada desde Fevereiro.