“Faça-me uma proposta, amigo”: bilhetes do Benfica vendidos em leilões paralelos

– Bom dia. Ainda tem bilhetes para o jogo do Benfica?

– Boas, tenho sim.

– Precisava de dois. Quanto quer por cada?

– Já está muito alto. Faça-me uma proposta, amigo.

A custo, Rogério (nome fictício) abre o jogo e mostra o actual “líder” das licitações: um adepto que se ofereceu para pagar 550 euros por dois bilhetes para o jogo entre Benfica e Santa Clara. Uma oferta que destronou a anterior em 50 euros e que, muito provavelmente, voltará a subir já nos próximos minutos, obrigando o licitador a abrir – ainda mais – os cordões à bolsa.

Os bilhetes para o jogo do próximo sábado no Estádio da Luz, partida que pode confirmar o 38.º título das “águias”, estão a ser alvo de verdadeiros “leilões” paralelos. A lógica é simples: quem oferecer mais dinheiro vai poder assistir ao jogo no estádio. Convém salientar que apenas sócios do Benfica têm acesso a estes bilhetes e, para muitos, foi necessário acampar junto às bilheteiras para assegurar um bilhete.

De acordo com a análise feita pelo PÚBLICO em várias páginas e grupos, a procura ultrapassa largamente a oferta. Um incentivo irrecusável para os que pretendem lucrar o máximo possível com os ingressos.

“Bilhetes vendidos acima do preço facial têm a correspondente classificação como crime de especulação. [A metodologia da venda por licitação] para nós é irrelevante. Há grande procura para a oferta disponível e é uma forma de os vendedores fazerem uma selecção [dos compradores], digamos assim. A nossa intervenção é a de impedir as vendas acima do valor facial”, começa por dizer Pedro Portugal Gaspar, inspector-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

O responsável garante que esta autoridade está atenta aos casos de especulação para o jogo de sábado, como já esteve na série de concertos da banda Coldplay em Coimbra, operação que resultou na detenção de 35 pessoas.

Nestes eventos com elevada procura é também comum existirem relatos de fraude ou da venda de bilhetes falsos, sendo necessário especial cuidado na compra dos ingressos.

O inspector-geral Pedro Portugal Gaspar pede às pessoas que denunciem os vendedores que cometem o crime de especulação, adiantando que todas as queixas serão “bem recebidas” pela ASAE e facilitarão o trabalho das autoridades. Clarificando que o potencial comprador não cometeu qualquer ilícito.

“Não há qualquer penalização para o comprador, o vendedor é que comete a infracção. Também é por isso que vemos muitos anúncios de compra”, reitera.

Fora do mundo das redes sociais, o preço não se altera muito. Na plataforma Viagogo, ao início da tarde desta quinta-feira, cada bilhete custará pelo menos 200 euros na arquibancada, podendo mesmo ultrapassar os 350 euros se olharmos par as zonas mais próximas do relvado.

O Benfica recebe este sábado “em casa” o Santa Clara, sendo muito provável que os “encarnados” consigam assegurar o título de campeão nacional, o 38.º na história do clube. Para isso, basta vencer o jogo ou empatar na Luz – desde que o FC Porto não vença por 11 golos de diferença na partida frente ao Vitória de Guimarães. Isto se o Benfica empatar sem golos. Caso marque, os portistas têm de marcar ainda mais. Caso o FC Porto não vença os vimaranenses, o título fica automaticamente assegurado pelas "águias".