Depois do empate do Benfica em Alvalade, como ficam as contas do título?

O Benfica empatou, este domingo, frente ao Sporting, naquele que poderia ter sido o jogo do título. As decisões ficam agora para a derradeira jornada. Quais são os cenários para o final do campeonato?

Se não ocorrer uma goleada histórica do FC Porto frente ao V. Guimarães, o Benfica precisará apenas de um empate frente ao já despromovido Santa Clara para segurar o título. As "águias" estão dois pontos à frente dos "dragões" e têm mais 11 golos do que os rivais, no saldo que resulta da diferença entre golos marcados e sofridos. Visto que o confronto directo não serve de desempate (ambos venceram um jogo contra o outro por um golo de diferença), será este o critério de desempate.

Ou seja, se o FC Porto não vencer por 12 golos de diferença, um empate será suficiente para as "águias" conquistarem o título.

Uma vitória do Benfica arruma as contas do título e a discussão. O cenário é, na teoria, bastante acessível para os homens comandados por Roger Schmidt: um jogo em casa, frente ao último classificado do campeonato já sem esperança de manutenção.

Em caso de derrota dos portistas ou empate, o Benfica festeja automaticamente o título. O FC Porto recebe o V. Guimarães no Dragão para encerrar o campeonato.