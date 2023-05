Comissões de protecção com o valor mais alto de casos de violência doméstica dos últimos cinco anos

Comissões de protecção de crianças e jovens identificaram no ano passado 4188 situações de crianças expostas a violência doméstica, mais 500 do que a média dos quatro anos anteriores.

Os casos de negligência continuam a liderar a lista das situações de perigo para crianças e jovens nas famílias identificadas pelas comissões de protecção em 2022. Mas enquanto esse número baixou relativamente a 2021, o da violência doméstica aumentou, passando a barreira das 4000 situações ao manter a tendência crescente iniciada em 2019. Os casos de negligência passaram de

Em 2022, as comissões de protecção de crianças e jovens (CPCJ) validaram 4188 situações de violência doméstica, o mais elevado desde 2018, segundo o relatório anual divulgado nesta quarta-feira no encontro anual das CPCJ, que se realiza no Peso da Régua. Foram assim mais 508 do que a média de 3680 situações que em média foram diagnosticadas pelas mais de 300 CPCJ em todo o território nos anos 2018, 2019, 2020 e 2021.

Até 2018, a exposição à violência doméstica entrava nas estatísticas da negligência.

Mais de 80 situações por semana foram registadas por violência entre o casal ou na família em 2022. Significa que foram 11 crianças por dia, nos 365 dias do ano, as que tiveram uma situação de exposição a violência doméstica ou de ofensa física em contexto de violência doméstica.

Já os casos de negligência totalizaram 4655, menos 14 do que 2021.

Quando comparada a realidade de 2022 com a de 2021, foram os comportamentos de perigo na infância e na juventude que tiveram o aumento mais expressivo, ultrapassando mesmo a situação de perigo de estar em causa o direito à educação (que tinha sido particularmente elevado em 2021), e passando a ocupar a terceira problemática mais frequente.

Numa perspectiva mais global, o número de crianças e jovens acompanhados por CPCJ por estarem numa situação de perigo aumentou de 60.493 para 74.191 nos últimos cinco anos. De 2021 para 2022, foram mais 4464.

No ano passado, houve mais 624 situações de comportamentos de risco das próprias crianças e dos próprios adolescentes – tinham sido 2417 situações e aumentaram para 3041. Entre elas, estão os comportamentos graves anti-sociais e de indisciplina, consumos de droga ou de bebidas alcoólicas, o bullying (sobre outros jovens), comportamentos não especificados, e ainda mas em números baixos o gaming (jogos de entretenimento) com 19 situações ou a dinheiro com três casos, e ainda a prática de factos qualificados como crime pela lei penal mas não para as crianças com menos de 12 anos, e aqui houve 20 situações.

Enquanto isso, a protecção do direito à educação melhorou. Houve 2387 casos (com uma grande representatividade do absentismo escolar) quando em 2021 tinham sido confirmados 2989 casos.