Mensagem de acolhimento para as vítimas

O Grupo Vita - um grupo isento e autónomo - visa acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal.

Se é ou foi vítima de violência sexual no contexto da Igreja Católica em Portugal, então este artigo é para si.

A violência sexual é um tema tabu, em torno do qual existe muito medo, culpa e vergonha. As vítimas sentem medo de não serem acreditadas, assim como de possíveis consequências negativas, para si ou para terceiros. Sentem também muita vergonha em falar sobre o que aconteceu e, frequentemente, culpa pela situação. Culpa esta que tende a ser potenciada pelos agressores, fazendo a vítima acreditar que desejou e provocou a situação abusiva.

Sabemos, por isso, o quão difícil é para as vítimas falarem sobre o que viveram e quebrar o silêncio. As vítimas sentem-se confusas, traídas e muito vulneráveis. E quando o abuso é cometido por alguém próximo com quem mantêm uma relação de confiança e de familiaridade, revelar o segredo torna-se ainda mais difícil, potenciando uma mistura de emoções e conflitos de lealdade.

Falamos, portanto, de sentimentos que inibem um processo de revelação e que contribuem para que as vítimas se mantenham em silêncio, por vezes durante muitos anos. Em algumas situações, a vida toda.

Quando se é vítima de violência sexual por parte de alguém da Igreja, surgem outras dificuldades acrescidas. Para os crentes, esta situação significa, muitas vezes, começar a duvidar da existência de Deus. Para muitos outros, pode mesmo significar deixar de acreditar, perdendo-se, de alguma forma, o sentido da vida que se tinha até então. Muitas pessoas acabam, assim, por afastar-se das instituições religiosas, num movimento defensivo que é feito com enorme sofrimento.

É neste contexto que surge o Grupo Vita - um grupo isento, autónomo e independente que visa acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal.

Acolher, porque estamos disponíveis para ouvir aquilo que as vítimas têm para nos dizer, sem juízos de valor ou qualquer tipo de responsabilização pela situação que vivenciaram.

Escutar, mais do que ouvir, com respeito e aceitação, procurando identificar quais as necessidades de cada pessoa.

Acompanhar, procurando identificar as respostas mais adequadas para as necessidades de cada vítima, encaminhando-a para os serviços de apoio que forem necessários.

E prevenir, porque queremos informar e sensibilizar, aumentar os conhecimentos e desenvolver competências, contribuindo para uma sociedade mais justa e protetora.

Acreditamos ainda que, ao apostar neste tipo de respostas, a Igreja assume um papel pioneiro em Portugal, de relevo e de elevada responsabilidade social.

Ao apostar neste tipo de respostas, a Igreja assume um papel pioneiro em Portugal, de relevo e de elevada responsabilidade social

Pode contactar-nos através do telemóvel 915 090 000 ou do email geral@grupovita.pt.

Este é o primeiro de diversos artigos que os profissionais do Grupo VITA partilham com os leitores. Um espaço de reflexão para informar e sensibilizar sobre o tema da violência sexual.