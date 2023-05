Amas querem deixar instituições “intermediárias” e integrar rede da Segurança Social

Profissionais já participaram num encontro dinamizado pelo Bloco de Esquerda e têm reunião agendada com o grupo parlamentar do PS. PCP procura uma data para receber a APRA.

O Bloco de Esquerda vai chamar ao Parlamento a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para lhe pedir explicações sobre o atraso na actualização salarial das amas das creches familiares, que devia ter sido aplicada em Janeiro. É a consequência do primeiro encontro com forças políticas pedido pela Associação dos Profissionais dos Regimes de Amas (APRA), que aguarda ainda o agendamento com o PCP. Para esta quinta-feira, está marcada uma reunião com o grupo parlamentar do PS.