Transportes Urbanos de Santo Tirso aderem ao sistema intermodal Andante

Os Transportes Urbanos de Santo Tirso (TUST), no distrito do Porto, vão aderir ao sistema de bilhética intermodal Andante a partir de 1 de Junho, anunciou esta terça-feira a autarquia, garantindo viagens gratuitas nos primeiros fins-de-semana do mês.

"Os Transportes Urbanos de Santo Tirso (TUST) vão passar a integrar, a partir do dia 1 de Junho, o sistema de bilhética intermodal Andante. Na mesma data, entra em vigor a designada Linha Empresarial, que vai assegurar a ligação entre a estação ferroviária e a zona empresarial da Ermida", pode ler-se num comunicado emitido esta terça-feira pela autarquia liderada por Alberto Costa (PS).

A mudança envolve ainda "ajustamentos de horários e de linhas às actuais necessidades da população servida pelos TUST, aumentando substancialmente a área territorial abrangida e o número de paragens existentes, que passa de 129 para cerca de 160".

"Nos dois primeiros fins-de-semana de Junho - dias 3, 4, 10 e 11 - as viagens serão gratuitas em todas as linhas, a fim dar a conhecer os novos trajectos", segundo a autarquia.

Com a introdução do Andante em todas as linhas, o sistema de bilhética passa a ter "uma cobertura de 100% no concelho de Santo Tirso".

Segundo o presidente da autarquia, as alterações visam, por um lado, "rentabilizar os TUST até à entrada em funcionamento da Mobiave [rede entre Famalicão, Santo Tirso e Trofa], que passará a gerir a rede de transportes públicos rodoviários desde a Zona Nascente até à cidade de Santo Tirso, e, por outro, aumentar a sua eficácia através da melhoria dos serviços à população, nomeadamente da frota disponível".

Além dos passes intermodais Andante, a autarquia refere também que os TUST passam "a ter um passe sénior com um custo de 13,90 euros, para além do título simples a bordo (1,65 euros) e dos títulos multiviagens (1,27 euros)".

A nova linha Empresarial "irá funcionar com recurso a uma viatura especificamente caracterizada, em horários articulados com a linha ferroviária Porto-Guimarães e os horários da maioria das empresas instaladas na Ermida", refere Alberto Costa. "Este autocarro vai ainda aproximar o centro da cidade de Santo Tirso da estação ferroviária, servindo, desta forma, outros passageiros para além daqueles que trabalham na zona empresarial", aponta o autarca.

Já a linha 03, que unirá as localidades de Areias, Via Torre e Via Pinheirinho, terá um "reforço dos horários", e a linha 04 garantirá "a passagem pelas escolas para evitar a necessidade de transbordo". A linha 05 terá ajuste na hora do almoço, a 06 "unirá Bairro a Santa Cristina" e "passa a servir o Centro de Saúde de Santo Tirso", tendo também "mais quatro horários à semana e dois horários ao fim de semana", e a 07 "passará a servir em toda a extensão a Rua de S. Bento da Batalha e efectuará paragem na Zona Empresarial do Alto da Cruz".