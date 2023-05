O resultado das eleições na Grécia “é o fim da política da crise”

A surpresa foi o resultado do Syriza, 20%, “uma derrocada”, para o professor de ciência política de Oxford Stathis Kalyvas. Na segunda volta poderá mesmo acontecer um regresso do PASOK.

As eleições na Grécia terminaram com um vencedor incontestado, o partido conservador do primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, e uma espantosa queda abrupta do Syriza, o segundo maior partido da oposição. Haverá uma segunda volta em que o partido mais votado tem um bónus, o que deverá permitir à Nova Democracia ter um governo maioritário. O professor de ciência política Stathis Kalyvas, da Universidade de Oxford, diz que o resultado mostra que as pessoas querem seguir em frente da crise que marcou a vida política no país.

O resultado das legislativas de ontem foi surpreendente pela grande diferença entre a Nova Democracia [40%] e o Syriza [20%]. O que aconteceu?

Há duas coisas: uma, o partido do Governo, que geriu uma série de crises –​ a crise da pandemia, a crise da energia, etc. – consegue não só manter a sua votação [em relação a 2019] mas ainda melhorá-la ligeiramente.

O outro lado é que o principal partido da oposição teve literalmente uma derrocada. Por isso temos um intervalo de 20 pontos percentuais entre o primeiro e o segundo partido, que é uma coisa que vemos muito raramente em eleições, quer na Grécia quer em geral.

Qual a razão para isso?

Há dois níveis de interpretação. Um é ver a mensagem dos dois partidos.

A Nova Democracia pôs a ênfase numa mensagem de crescimento económico e de gestão séria da economia que parece ter produzido uma boa reacção nos eleitores.

E o Syriza não conseguiu fazer realmente a transição de uma da política da crise. Tentaram a mesma estratégia de populismo e polarização mas isso parece ter passado do prazo na Grécia actual.

E o outro?

Resultados finais Nova Democracia - 40,79%

Syriza - 20,07%

PASOK - 11,46%

Partido Comunista - 7,23%

Solução Grega - 4,45%

A minha interpretação geral e mais profunda é que estas eleições significam o fim da política da crise na Grécia, e o regresso a um tipo de normalidade.

Temos uma nova eleição [uma segunda volta, dentro de um mês] e aí vejo uma boa hipótese de ter uma reversão total do quadro político porque um dos sinais em 2012 foi quando o Syriza, então um pequeno partido da esquerda, ultrapassou o PASOK, o grande partido socialista, e isso criou uma sensação na Europa, chamou-se a pasokização. O Podemos em Espanha tentou o mesmo, não funcionou do mesmo modo, mas foi uma abertura para um movimento novo. Agora parece que irá, talvez, acontecer a reversão desta tendência na próxima eleição, com o PASOK a conseguir voltar à posição que tinha.

O sistema de dois partidos em que o Syriza era um dos dois parece ter acabado.

Mas vê essa hipótese já na próxima votação quando há ainda tem uma diferença de oito, nove pontos percentuais entre o PASOK para o Syriza? Pensa que pode ser superada tão depressa?

Sim, porque o movimento acontece entre estes dois partidos –​ para haver uma reversão da tendência basta haver uma subida de quatro pontos percentuais de um e uma descida de quatro pontos percentuais de outro.

Há uma tendência clara, o PASOK está a subir o Syriza a descer, e quando os partidos estão a entrar numa derrocada, não há como a parar, há um efeito de bola de neve. Ainda é muito cedo para fazer previsões, mas tenho a sensação de que os vamos ver a aproximar-se e talvez o PASOK ultrapasse o Syriza.

O Syriza também está num dilema: manter a liderança de Alexis Tsipras após uma derrota destas, ou tentar mudar quando o partido é, de certo modo, o seu líder?

Sim. Parece que Tsipras vai manter-se para as próximas eleições [a segunda volta], mesmo que a derrota tenha sido muito grande, mas não há nenhuma pessoa pronta para lhe suceder.

Mas ao mesmo tempo é visto como um perdedor: tem perdido todas as eleições desde 2019 [legislativas, locais, europeias]. Tspiras representou uma grande vantagem para o Syriza, mas está também a tornar-se num activo negativo.

Houve uma especulação de que o voto jovem poderia ajudar a definir estas eleições, e que os jovens poderiam votar em partidos nos extremos do espectro político – o de Varoufakis à esquerda, por exemplo –​ mas parece que isso não aconteceu?

Não, e o partido [Mera25, de Yannis Varoufakis] perdeu o seu acesso ao Parlamento, não conseguiu a votação mínima de 3%.

É interessante porque cometeu o mesmo erro que o Syriza, lembrar a pessoas do referendo de 2015, lembrar as pessoas da crise, pensou que ao trazer de volta estas memórias pudessem ganhar. Mas as pessoas não queriam ser recordadas desse período, querem seguir em frente.

Varoufakis é um exemplo de um partido que está preso na crise, o que faz sentido porque surgiu com ela. E não encontrou um modo de fazer uma transição para uma situação diferente.

E em relação aos resultados da direita radical?

A direita radical não teve um resultado assim tão bom, apenas um partido conseguiu entrar no Parlamento, um partido muito menos extremista do que a Aurora Dourada. Por isso o mesmo processo de normalização que vemos na esquerda estamos a ver também na direita radical, o que é positivo.