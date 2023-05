Tribunal tira 10 pontos à Juventus e agora é definitivo

Em causa estão as revelações de contas fraudulentas descobertas na sequência da que foi designada por “Operação Prisma”.

Agora é de vez e a Juventus não tem outra alternativa que não seja acatar a decisão, uma vez que não há mais recursos possíveis. Os juízes do Tribunal Federal de Recurso italiano puniram a Juventus com a pena de subtracção de dez pontos na classificação da Serie A da actual temporada.

Em causa estão as conclusões daquela que foi designada por "Operação Prisma", nas quais se concluiu que o clube de Turim apresentou contas fraudulentas.

A sanção agora imposta pelo tribunal retira menos um ponto do que o procurador do Ministério Publico, Giuseppe Chinè, havia solicitado durante a manhã. Já em relação aos dirigentes executivos da "Juve" envolvidos neste caso, foram todos absolvidos.

Apesar de pesado, o castigo é bastante mais leve do que havia sido sentenciado pelos juízes da mesma instância judicial a 20 de Janeiro, quando começaram por retirar à Juventus 15 pontos.

A formação orientada por Massimiliano Allegri cai, assim, do segundo lugar, com os 69 pontos, para sétimo, ficando com 59 pontos. Só os primeiros quatro classificados têm acesso à Champions em 2023/24.