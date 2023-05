Por uma Igreja em contínua transformação

A Igreja não existe para falar dela própria, mas para celebrar a presença de Cristo no nosso mundo, para nos lembrar que Ele é nosso contemporâneo em todas as dimensões da vida.

1. O tema da conspiração contra o Papa Francisco parece inesgotável. Deparei, na Religión Digital, com uma longa entrevista de Jesus Bonito a Vicens Lozano, autor do livro VaticanGate [1], a investigação que desvenda as raízes e os protagonistas dessa militante oposição. A Espanha estaria à cabeça desse movimento contra Francisco, acompanhada pela Itália e os Estados Unidos. Com grandes recursos económicos, procuram que a Europa volte a ser a “Europa cristã” anterior ao Concílio Vaticano II. O objetivo é que este Papa renuncie, desapareça quanto antes e voltemos a ter uma Igreja tradicional, como Deus manda.