O comércio de alegrias

Não serão estas microempresas individuais, que são apenas uma mesinha num quarto qualquer, as lojinhas Harry Potter do nosso tempo?

Tem sido elucidativa a maneira como o comércio britânico tem reagido à tragédia do “Brexit”. Num extremo, está o desdém do merceeiro real, o Fortnum and Mason, que simplesmente cancelou as encomendas para os países da União Europeia. Mas – para que doa – continua a mandar os seus artigos de luxo para os confins do mundo habitado.