Debandada em estádio na capital de El Salvador deixa 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram no sábado, em El Salvador, durante uma debandada de adeptos que tentavam entrar num estádio da capital, para assistir a um jogo de futebol, avançou a presidência do país.

O secretário de imprensa da presidência salvadorenha disse, na rede social Twitter, que centenas de pessoas ficaram feridas na debandada no estádio Cuscatlán, em São Salvador, a capital do país. Este estádio é um dos maiores da América Central, com uma capacidade para mais de 44 mil pessoas.

Um porta-voz do corpo de paramédicos Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes, disse aos repórteres que cerca de 100 feridos foram transferidos para diferentes hospitais e cerca de 500 pessoas foram afectadas pela fuga em pânico das pessoas.

"Foi uma avalanche de adeptos que invadiram o portão. Alguns ficaram debaixo dos ferros no túnel. Outros conseguiram chegar às bancadas e depois ao campo e estavam asfixiados", disse Fuentes.

A televisão local transmitiu imagens ao vivo da debandada. Dezenas de adeptos conseguiram chegar ao campo, onde receberam tratamento médico. Pelo menos duas pessoas foram transportadas para o hospital em "estado crítico", escreveu a Polícia Nacional Civil salvadorenha no Twitter.

De acordo com informações iniciais da polícia, a debandada começou aos 16 minutos de um jogo da primeira divisão local, entre o Alianza e o CD FAZ, por um grupo de adeptos que tentava entrar no estádio. A partida foi interrompida para retirar os espectadores do estádio, situado a cerca de 41 quilómetros a nordeste da capital.

O Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou uma "investigação exaustiva" ao que aconteceu. "Toda a gente vai ser investigada: as equipas, o estádio, as bilheteiras, a liga, a federação, etc. Quem quer que seja culpado não irá ficar sem castigo."

La @PNCSV y la @FGR_SV realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán.



Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc.



Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad. — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 21, 2023

A Federação Salvadorenha de Futebol lamentou as mortes, num comunicado, e acrescentou que "pedirá imediatamente um relatório sobre o ocorrido e comunicará as informações pertinentes no menor tempo possível".

O Alianza e o CD FAS, duas das equipas com mais adeptos do país, estavam a disputar a segunda mão dos quartos-de-final do torneio de Clausura 2023. O campeonato foi suspenso.