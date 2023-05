João Galamba, ministro no organigrama

João Galamba continuou a puxar membros do Governo para a confusão, qual náufrago que, no desespero de se salvar, não hesita em afogar os que estão à sua volta num mar revolto.

João Galamba pode continuar colado à cadeira do poder, mas, enquanto ministro, tem a sua credibilidade política profundamente abalada e revela uma total falta de sentido institucional. A teia de contradições que resultam das audições, na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão política da tutela ministerial da TAP, quer do ministro das Infra-Estruturas, quer da chefe do seu gabinete, Eugénia Correia, quer do ex-adjunto Frederico Pinheiro, demonstram um comportamento absurdo na forma como o ministério funcionava e uma completa ausência de sentido de Estado e de respeito pelas instituições.