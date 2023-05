A Lei do Tabaco: um combate contra a desigualdade

O tabagismo é um problema de saúde, mas é também um problema social e político. Em Portugal, as pessoas com ensino superior vivem mais quatro anos, em média, do que as pessoas sem escolaridade e o tabaco contribui, sem qualquer dúvida, para esta desigualdade. A prevalência de consumo diário é três vezes superior na população adulta sem escolaridade ou com ensino básico, comparada com a observada na população com ensino superior (dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2019). Na população jovem, 17% já tinham fumado cigarros até aos 13 anos de idade (dados do European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2019).

