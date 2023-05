A comida pode salvar a indústria da moda? Natalia Burakowska vestiu a camisola para provar que sim

Há uma década, um desabamento de um prédio antigo ocorrido num subúrbio de Daca, no Bangladesh, expôs ao mundo a face mais assustadora da indústria da moda rápida (mais conhecida como fast fashion): 1134 pessoas morreram no acidente e outras 2000 ficaram feridas. Eram empregadas de uma fábrica que produzia peças para marcas internacionais como Primark, Zara, Mango, Benetton, entre outras. Conhecido como o desastre de Rana Plaza (nome do conjunto de edifícios), o episódio serviu para evidenciar as condições de trabalho desumanas que muitas grifes impõem aos seus contratados para manter os seus preços mais competitivos no mercado de moda.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt