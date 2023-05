Mostra de arte pública Poster regressa no sábado à zona de Marvila em Lisboa

A arte regressa às paredes de Marvila, em Lisboa, este sábado, com a inauguração da mostra de arte pública Poster, que conta com César Mourão, Ivo Canelas e A Garota Não entre os criadores convidados.

De acordo com a organização, na 8.ª edição "participam criativos conhecidos de áreas tão diferentes como o actor Ivo Canelas, o humorista César Mourão, a comunicadora Inês Meneses, o fotógrafo Matus Toth, o tatuador Douglas Cardoso ou o [atelier de arquitectura] Studio Spacegram".

A lista de convidados desta edição fica completa com Ana Malta (artista visual), Ann Massal (fotógrafa), Carlos Flor (arquitecto), DJ Huba (artista visual), Filipe Cerqueira (artista plástico), João Amado (artista plástico), João Fernandes (artesão), Márcio Vilela (fotógrafo), Paulo Arraiano (artista visual), Pedro Matos (artista plástico), Projeto Ruído (projecto criativo), Rodrigo Silvestre (artista plástico) e Sean Riley (músico).

Aos posters criados pelos convidados juntam-se os dos vencedores de duas Open Call (concurso aberto ao público), quê estarão em exposição no Clube Oriental de Lisboa, no Largo do Poço do Bispo.

Este ano concorreram às Open Call "cerca de 200 pessoas, oriundas de diferentes geografias e nacionalidades, com e sem formação criativa, cuja qualidade surpreende a cada edição".

Na Open Call com tema livre foram seleccionados: Catarina Oscarina, Giovana Medeiros, Gonçalo Pinheiro, João Matos, Marta Paiva, Micaela Ibarrola, Nanda Godim, Ricardo Cabral, Ricardo Ferreira e Ricardo Leandro.

Já na Open Call que convidava "a mergulhar no rico património iconográfico da marca Sandeman" foram escolhidos: Alberto Faria, Ana Leonor Almeida, Enrique Acevedo, João Soares, Patrícia Torres, Paulo Netto, Rui Pinho.

A inauguração da Poster Mostra no sábado está marcada para as 16:00, com uma visita guiada que começa na Rua do Açúcar, junto à Phosphoreira, e que segue depois pela Rua Capitão Leitão, Largo do Poço do Bispo e Rua Amorim.

A visita, que é orientada pelo mentor do projecto, Bruno Pereira, e contará "com a presença de alguns artistas", culmina pelas 17h30 com a inauguração da exposição das Open Call.

A mostra Poster é um projecto do Departamento, entidade que se define como "amplificador de cultura, que faz curadoria e desenvolve projectos para marcas, patrocinadores, mecenas, entidades públicas e privadas".