Sismo de 7,7 no Pacífico leva a alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter, registado no oceano Pacífico, a sudeste da Nova Caledónia, levou à emissão de um alerta de tsunami esta sexta-feira.

O tremor foi detectado a 37 quilómetros de profundidade, perto das ilhas Loyalty e a 333,8 quilómetros da costa da Nova Caledónia, anunciou o instituto americano de geofísica (USGS, na sigla em inglês).

O centro de alerta de tsunamis do Pacífico (PTWC, na sigla inglesa) disse que "é possível" uma onda de maré num raio de mil quilómetros ao redor do epicentro, nomeadamente ondas de até três metros na República de Vanuatu.

"Com base nos parâmetros preliminares do sismo, ondas perigosas de tsunami são possíveis nas costas dentro de mil quilómetros do epicentro do sismo", disse o PTWC em comunicado.

O centro apelou aos habitantes das áreas costeiras ameaçadas para permanecerem vigilantes.

A recepcionista de um hotel em Noumea, capital da Nova Caledónia, disse à agência France-Presse (AFP) que não sentiu qualquer tremor.