Equipa portuguesa identifica pela primeira vez um tsunami que deu a volta ao mundo

Liderada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a equipa estudou o tsunami gerado em Janeiro deste ano por uma erupção do vulcão de Tonga.

No início do ano, a 15 de Janeiro, uma violenta erupção num vulcão no arquipélago de Tonga gerou uma onda atmosférica que deu a volta ao mundo – aliás, quatro voltas à Terra em apenas seis dias. Mas esta erupção também causou o primeiro tsunami registado em todo o mundo por instrumentos modernos, como os marégrafos. E o que causou esta disseminação global não foi a mera erupção, mas sim as chamadas “ondas de gravidade acústica”.