Acessos às praias da Arrábida vão voltar a ser encerrados ao trânsito automóvel

Chegou o calor e com ele chega também a época balnear, de 3 de Junho a 17 de Setembro. À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Setúbal volta a pôr em prática o programa Arrábida sem Carros, que dá prioridade ao uso de transporte público no acesso às praias, restringindo a circulação automóvel. Com esta medida, a autarquia pretende criar condições mais seguras e cómodas para a população, reduzir a pegada ecológica e salvaguardar as condições necessárias para dar resposta a emergências e socorros.

A partir do próximo dia 3, na Rua Círio da Arrábida, a circulação automóvel e pedonal vai estar impedida entre o Túnel da Figueirinha e a Praia de Galapos, por decisão da Protecção Civil, dado o perigo associado à eventual queda de um bloco rochoso que se encontra fracturado na encosta. O acesso a partir de Setúbal (via Figueirinha) às praias de Galapos, Galapinhos e Creiro fica, por isso, condicionado, devendo ser realizado a pé ou através de trotinetes e bicicletas. Entre as três praias, o encerramento da ligação via automóvel vigora das 07h às 20h.

Nos troços interrompidos, no entanto, haverá livre passagem a veículos de duas rodas, trotinetes, viaturas de residentes, transportes públicos regulares, táxis, autoridades e viaturas de emergência. Os residentes, comerciantes e concessionários devem solicitar cartões de livre acesso na página da Câmara ou via correio electrónico para praias@mun-setubal.pt.

​Os parques de estacionamento automóvel vão ter custos variáveis. No Parque de Secil, os utilizadores vão poder aceder a uma aplicação que informa, em tempo real, a disponibilidade de lugares para deixar o carro.

Aposta reforçada no transporte público

O transporte público volta a ser uma aposta da Câmara Municipal de Setúbal, não só para promover “a real salvaguarda dos bens naturais e biodiversidade” do Parque Natural da Arrábida, como também por ser o modo “mais eficaz, eficiente e equilibrado para a deslocação de pessoas para as praias do concelho”, diz a autarquia.

O passe Navegante pode ser usado em todos os percursos de acesso às praias. Em alternativa, os veraneantes podem comprar bilhetes de bordo ou recorrer ao serviço de carregamentos Zapping, para o uso de títulos válidos em quaisquer viagens na AML, mediante uso do cartão Viva. Este cartão tem um custo associado de 0,50€ e a validade de um ano, através do carregamento em máquinas automáticas e postos de venda.

Um dos trajectos assegurados é o 4470 Setúbal (ITS) - Praia do Creiro (via Vila Nogueira de Azeitão), dado o encerramento entre a Figueirinha e o Creiro. As saídas de Setúbal decorrem entre as 8h30 e as 13h00 e, no sentido inverso, a partir do Creiro, das 14h15 às 19h45. Entre Brejos de Azeitão e a Praia do Creiro há ainda uma variante de ida e volta, entre as 10h e as 18h30.

A carreira 4471 Praia de Albuquerque Circular disponibiliza autocarros de meia em meia hora à semana e de 20 em 20 minutos ao fim-de-semana. Destaque para a linha 4474, que une a Figueirinha a Setúbal, e tem este ano um local de partida novo, ora no Terminal de Várzea, ora no Centro Comercial Alegro. Entre o parque de estacionamento automóvel da Secil e a Praia da Figueirinha, são asseguradas deslocações de vaivém, de 30 em 30 minutos, das 8h30 às 20h30, de forma gratuita para os utilizadores do Passe Navegante.