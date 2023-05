Reprogramação do PRR dá mais 40 milhões de euros para reabilitação do património

A reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), apresentada na quinta-feira pelo ministro da Cultura no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, vai libertar mais 40 milhões de euros para intervenções de reabilitação e conservação do património cultural, a somar aos 15o milhões já anteriormente previstos.

A proposta abrange mais 29 monumentos, sítios arqueológicos e museus espalhados pelo país, incluindo as regiões autónomas, que se juntam às 49 intervenções já programadas, pelo que, no total, haverá "78 intervenções no território", adiantou Pedro Adão e Silva, sublinhando que o PRR é uma oportunidade histórica, talvez sem paralelo nas últimas décadas em Portugal, porque corresponde ao maior investimento em reabilitação, conservação e restauro do património".

Para a elaboração desta proposta de reprogramação, deu-se prioridade aos "investimentos em monumentos, sítios e museus com projectos que podem ser executados no horizonte temporal de cumprimento e de execução do PRR", assinalou ainda o ministro, explicando que um segundo factor considerado foi a necessidade de responder aos riscos decorrentes de fenómenos meteorológicos extremos. "Demos prioridade a intervenções que visam garantir a estabilização e a conservação estrutural de muralhas, castelos e sítios arqueológicos."

O Alentejo, que Adão e Silva escolheu para apresentar esta reprogramação do PRR, beneficiará do investimento mais avultado, já que, dos 40 milhões de euros, "um pouco mais de nove milhões" serão investidos em projectos de reabilitação na região.

"Escolhemos simbolicamente o Alentejo para fazer este anúncio, não só porque é a região que vai ter a fatia mais significativa, mas também corresponde ao início de um processo que culminará, em 2027, com a Capital Europeia da Cultura em Évora", sublinhou.

Na região alentejana, deu como exemplo o governante, estão agora previstas intervenções no Convento da Saudação, em Montemor-o-Novo, na Igreja das Mercês, em Évora, e na muralha de Alcácer do Sal.

Da lista com as novas intervenções consta património imóvel que já fazia parte da lista anunciada em Dezembro de 2021, como é o caso do Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, que surgia então com 1,5 milhões de euros e volta agora a constar da nova lista, com montante idêntico, desta feita especificamente para a "intervenção na Igreja de Almedina".

Outro exemplo é o Museu de Lamego, encerrado para obras desde 2021, que já surgia na lista inicial de investimentos do PRR com um milhão de euros, e que tem prevista uma segunda fase de reabilitação a arrancar na segunda metade deste ano, com um valor previsto de 1,3 milhões de euros.

Outros museus contemplados nesta proposta são o Museu da Terra de Miranda (700 mil euros) e o Museu Nacional da Música, em Mafra, que receberá a mesma verba para investir na museografia da exposição permanente. Também em Mafra, a proposta prevê ainda 4,5 milhões de euros para uma construção de raiz: o novo edifício para instalação do Arquivo Nacional do Som.

Segundo a tutela, esta proposta de reprogramação e investimento acresce ao PRR Cultura já em execução, que tem um valor global de cerca de 243 milhões de euros, dos quais 150 milhões são para o Património Cultural e 93 milhões para Redes Culturais e Transição Digital.