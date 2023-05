Quando Oliveira se tornou um clássico: Vale Abraão estreou-se há 30 anos em Cannes

Pierre Henri-Deleau ainda hoje não sabe explicar o que aconteceu há 30 anos. É o decano da Quinzena dos Realizadores (desde 2022, Quinzena dos Cineastas) que o diz... "Não consegui compreender o que se tinha passado." Começa a relatar: "O Manoel de Oliveira estava lá. Fomos jantar, com ele e com a mulher, todos felizes, ao Carlton", histórico hotel na Croisette — inaugurado em 1911 — que se torna o centro da vida das estrelas durante o Festival de Cannes. Saíram, então, da projecção de Vale Abraão, do escuro da sala, em direcção ao mar e aos reflexos das luzes que se banhavam. Para trás ficara o inexplicável, um dos momentos míticos de Cannes: 1100 espectadores "subjugados" no final "de 3h07 de filme", um aplauso "unânime durante dez a 15 minutos".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt