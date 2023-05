Apoiar a Ucrânia e a democracia é desenvolver parcerias locais e ajudar as crianças

Vencer a guerra aprofundando a democracia é a escolha da Ucrânia. Sua abordagem: acelerar a descentralização do poder e estabelecer parcerias de cooperação com agentes locais na Europa. Entre os imensos desafios enfrentados pela população civil, as crianças são a prioridade.

Essa visão foi claramente articulada pelas autoridades ucranianas em todos os níveis na recente cúpula de cidades e regiões em Kiev.

Diante de uma agressão militar brutal, alguns países teriam escolhido o caminho do endurecimento do regime. A Ucrânia não o fez. A guerra em grande escala desencadeada pela Rússia em fevereiro de 2022 não fez com que o país se desviasse da trajectória democrática na qual se tem empenhado resolutamente desde 2014. Pelo contrário, apesar da guerra, foram intensificados os esforços para tornar o governo mais transparente e eficaz, no combate a corrupção e fortalecimento do Estado de Direito.

No centro desses esforços democráticos está o processo de descentralização do poder. Na Ucrânia, a participação da população na elaboração e implementação de políticas públicas não é apenas um desejo, é uma realidade diária e um projecto para o futuro. O actual aprofundamento da descentralização, em plena guerra, dá mais poder aos cidadãos, fortalece a participação local nas políticas e consolida a coesão social.

Esse movimento de descentralização é fundamental porque permite que a Ucrânia supere o maior desafio que uma nação pode enfrentar: a agressão militar brutal de um regime cruel, poderoso e autoritário determinado a destruir sua existência nacional.

Num momento em que a democracia está se enfraquecendo em todos os lugares, a Ucrânia oferece um caminho para renová-la e recuperar o apoio popular, assim como em 2014 com a EuroMaidan mostrou o valor do projecto europeu quando o apoio a este projecto estava diminuindo em todo o continente.

A partir de então, os riscos políticos da guerra aparecem com clareza. Dois modelos estão em total confronto. De um lado, o modelo ucraniano democrático e descentralizado, com crescente participação da população no exercício do poder; de outro, o modelo russo, centralizado, autoritário e cada vez mais opressivo, apoiado por seus aliados autoritários, teocráticos e ditatoriais. De um lado, um projecto de libertação e projecção para o futuro; do outro, uma tentativa desastrosa de voltar no tempo e criar uma "URSS 2.0".

Para conquistar a liberdade e a democracia, para tornar o processo de descentralização mais eficiente, são fundamentais as parcerias de cooperação entre os agentes locais da Ucrânia e da Europa.

Regiões, cidades, vilas, organizações da sociedade civil: convidamo-los a estabelecer parcerias institucionais e operacionais com seus colegas ucranianos. É assim que continuaremos a aprender uns com os outros, a melhorar uns aos outros, a conectar profundamente a Ucrânia ao resto do continente e a inventar juntos uma identidade europeia compartilhada. A Ucrânia tem muito a aprender com a experiência de seus amigos europeus para se reconstruir para melhor, e tem muitas inovações inventadas durante a guerra em muitas áreas para compartilhar.

De todos os desafios relacionados à população civil, as crianças são a prioridade. Elas sofrem terrivelmente e são o futuro do país. Viajar pela Europa, conhecer jovens de outras culturas, ganhar experiência e adquirir competências permitirá à geração mais jovem continuar o trabalho de libertação e democratização nas próximas décadas.

O sequestro de mais de 16.200 crianças ucranianas pela Rússia é um crime de guerra, de acordo com o Tribunal Penal Internacional, e constitui um crime de genocídio, de acordo com a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, adoptada pela ONU em 1948. Não há urgência maior do que sua libertação imediata.

O apoio aos milhões de crianças ucranianas que sofrem em decorrência da guerra deve estar no centro das parcerias de cooperação entre os agentes locais na Ucrânia e na Europa. Essas crianças precisam de um "prykhystok", um abrigo, um refúgio, para "respirar" longe dos horrores da guerra, para voltarem a ser crianças, para superarem o trauma imensurável que estão sofrendo e para continuarem a viver apesar dele, com ele.

Em particular, temos três solicitações específicas para os agentes locais na Europa: acolher essas crianças para estadias de descanso por algumas semanas; organizar "aulas transplantadas" por um mês – as crianças que iniciaram o quarto ano consecutivo de ensino à distância vêm para a Europa com seus professores para aprender o currículo ucraniano em sala de aula e, assim, reparar alguns dos danos em termos de saúde mental, nível pedagógico e socialização; e, por fim, apoiar o desenvolvimento de centros para crianças e jovens na Ucrânia, especialmente nas áreas mais afectadas pela guerra.

Oferecer aos jovens um "prykhystok" na Europa também alivia as mulheres que geralmente são responsáveis por eles. São as comunidades locais como um todo que serão apoiadas.

A implementação de parcerias entre agentes locais da Ucrânia e da Europa, com acções centradas nas crianças, apoiará o movimento de descentralização e o aprofundamento da democracia na Ucrânia. O que está em jogo é a vitória da liberdade e da democracia contra o autoritarismo e a opressão. Viva a democracia, viva a Europa, Slava Ukraini!

Benjamin Abtan e Colleen Thouez, fundadores da iniciativa Europe Prykhystok que apoia crianças vítimas da Guerra na Ucrânia, estabelecendo parcerias de cooperação inovadoras entre actores locais da Ucrânia e da Europa; Oleksii Kuleba, chefe-adjunto do gabinete do Presidente da Ucrânia para a Política Regional; Oleksandra Matviichuk, activista e fundadora do Centro para as Liberdades Civis, galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 2022; Alona Shkrum, presidente do grupo interparlamentar de amizade Ucrânia-França; Colleen Thouez, co-fundadora da iniciativa Europe Prykhystok; Andrii Vitrenko, secretário de Estado da Educação e Ciência; Liliia Pashynna, chefe da delegação ucraniana ao Congresso de Autoridades Locais e Regionais do Conselho da Europa; Dmytro Lubinets, provedor para os Direitos Humanos do Parlamento Ucraniano (Ombudsman); Maryna Bardina, deputada ao Parlamento Ucraniano

Texto subscrito ainda pelos governadores das 24 regiões da Ucrânia, presidentes dos conselhos regionais, chefes distritais e autarcas de 117 cidades, vilas e aldeias