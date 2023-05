Quatro crianças terão sobrevivido duas semanas na selva colombiana. Autoridades dão informações contraditórias

Avião transportava sete pessoas, entre as quais três adultos (incluindo o piloto) que morreram. As quatro crianças, de 13, nove e quatro anos, bem como um bebé de 11 meses, sobreviveram ao impacto.

Quatro crianças de uma comunidade indígena da Colômbia terão sobrevivido mais de duas semanas sozinhas na selva, depois de um acidente de avião — a mais nova com apenas 11 meses. O Presidente Gustavo Petro anunciou esta quarta-feira que foram encontradas com vida, mas surgiram depois relatos contraditórios.

Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2023

As crianças foram resgatadas por militares, bombeiros e autoridades da aviação civil na densa selva da província colombiana de Caqueta.

O avião — um Cessna 206 — transportava sete pessoas numa rota entre Araracuara, na província do Amazonas, e San Jose del Guaviare, uma cidade na província de Guaviare, quando emitiu um alerta devido a uma falha no motor na madrugada de 1 de Maio.

"Depois de árduas buscas efectuadas pelas nossas forças armadas, encontrámos com vida as quatro crianças desaparecidas após a queda de um avião em Guaviare. Uma alegria para o país", disse Petro numa mensagem publicada no Twitter.

Três adultos, incluindo o piloto, morreram na sequência do acidente e os seus corpos foram encontrados junto com o avião. As quatro crianças, de 13, nove e quatro anos, bem como um bebé de 11 meses, sobreviveram ao impacto.

#LoÚltimo | Gracias a la orientación de nuestro canino Ulises, las Fuerzas Especiales encontraron un refugio improvisado y elementos que darían indicios del rastro de los menores desparecidos tras el accidente de la aeronave Cessna 206. pic.twitter.com/dxTPbZqkPA — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 17, 2023

As informações preliminares da autoridade da aviação civil, que coordenou os esforços de salvamento, indicam que as crianças escaparam do avião e embrenharam-se na floresta tropical em busca de ajuda.

Os socorristas, apoiados por cães de busca, já tinham encontrado restos de frutas que as crianças comeram para sobreviver, bem como abrigos improvisados feitos com vegetação da selva.

Aviões e helicópteros do Exército e da Força Aérea da Colômbia participaram nas operações de salvamento.