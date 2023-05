Pepco chega a Portugal com “qualidade a preços baixos”. Coimbra recebe primeira loja

A Pepco tem grandes ambições para Portugal: depois de Coimbra, a marca polaca quer abrir mais três dezenas de lojas até ao fim do ano.

A Pepco, uma das maiores retalhistas da Europa, vai abrir a sua primeira loja em Portugal, nesta quinta-feira, no Coimbra Retail Park, em Eiras, aumentando o portefólio da marca polaca, que conta actualmente com uma cadeia com mais de três mil lojas, para 18 países.

A marca nasceu em 2004, com a abertura dos primeiros espaços de venda na Polónia. Desde então, o grupo tem vindo a expandir-se pela Europa e, só em 2022, inaugurou 450 novas lojas.

Todos os anos, a Pepco entra pelo menos em dois mercados europeus e cada país já tem mais do que um espaço. É o caso do mercado alemão que, desde o ano passado, tem a marca presente em quatro localizações.

Para Portugal, a Pepco tem grandes ambições: depois de Coimbra, há duas inaugurações agendadas para a próxima semana, ambas no Algarve. Albufeira e Olhão recebem a marca a 25 de Maio. Mas não se ficará por aqui. Os planos implicam abrir 30 lojas até ao fim deste ano, o que deverá, segundo a empresa polaca, criar cerca de 400 postos de trabalho. Entre as cidades em que a Pepco irá investir estão Elvas e Tavira, já no Verão; seguir-se-ão Aveiro, Braga, Lisboa e Porto. Em declarações ao PÚBLICO, a directora comercial da Pepco, Anca Radu, vai mais longe: “Queremos abrir uma loja em todo o lado.”

Os espaços escolhidos, especifica a responsável, deverão obedecer a alguns critérios, como terem entre 400 e 1000 metros quadrados e situarem-se em centros comerciais ou retail parks (lugares com bons acessos e perto de residências também podem vir a ser considerados).

Maior, melhor

Palavras-chave como “maior”, “melhor”, “mais simples”, “mais barato”, “desenvolver e crescer” são sublinhadas pelos responsáveis da Pepco. Afinal, dizem-nos, os clientes são “o centro das decisões” e, por isso, é importante “deixar todos os dias uma loja melhor”.

Uma das formas de conseguir atingir esse objectivo é a realização de inquéritos de satisfação aos clientes com a finalidade de perceber quais os produtos indicados às suas necessidades.

Mas o preço também importa. Aliás, o lema da Pepco é “sente a qualidade, apaixona-te pelo preço”. Como exemplo, vêem-se T-shirts para homem a 3€, uma sweat para rapaz a 7€; na decoração, há pequenos vasos a 1€ e molduras a 1,30€.

E, asseveram, querem até “manter sempre o preço mais baixo possível”. Por isso, avisa Anca Radu, nos espaços da Pepco não se deverão encontrar promoções nem saldos.

Em Coimbra, a loja está dividida em três grandes categorias: bens de consumo rápido, que vão desde mercearias até produtos de cosmética; general merchandise, que abrange vários artigos, como utensílios e objectos de decoração para a casa; e, ainda, vestuário. Nesta, destaca-se a secção de bebé e criança, que representa 40% da oferta, enquanto a secção de adulto representa 17%. Pelos corredores, encontram-se produtos desenhados em exclusivo para a Pepco e fabricados em algodão orgânico, o que, sublinham, demonstra o compromisso da marca com uma produção sustentável.

Texto editado por Carla B. Ribeiro