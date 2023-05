Presidente da comissão de vencimentos da TAP apresenta demissão

O presidente da comissão de vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus, apresentou o pedido de demissão do seu cargo ao Ministério das Infra-estruturas, que tutela a empresa pública.

“Atendendo ao actual contexto, não posso deixar de referir que a decisão de renunciar ao referido cargo decorre de motivos pessoais, mas também se esteia na minha convicção, tornada pública a 19 de Abril último, de que a existência desta comissão de vencimentos não só não encontra fundamento na estrutura accionista da empresa, como constitui uma fonte de dúvidas sobre o exacto recorte das atribuições, competências e procedimentos aplicáveis em matéria de fixação da remuneração dos gestores públicos”, diz Tiago Aires Mateus na sua carta de demissão, citada pelo Jornal Económico.

A revista Sábado refere que Tiago Aires Mateus terá sido pressionado pelo Ministério das Infra-estruturas para alterar o parecer que fixa o vencimento do novo presidente da TAP, Luís Rodrigues, no sentido de ser mais elevado, informação que o PÚBLICO não conseguiu confirmar.

O Jornal Económico refere também que em causa estará o facto de ter sido prometido ao novo presidente um salário de 504 mil euros, equivalente ao da ex-presidente executiva, Christine Ourmières-Widener, mas que a comissão terá proposto 420 mil euros, e que era o valor pago ao antigo presidente executivo da TAP, Fernando Pinto.

Já esta tarde, o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, negou, no Parlamento, ter exercido influência no processo. "Nego categoricamente que tenha havido qualquer pressão do Ministério das Infra-estruturas, qualquer contacto do Ministério das Infra-estruturas", disse. "Penso que a demissão foi hoje de madrugada", disse Galamba, detalhando que o email é das três da manhã. O seu ministério, acrescentou, vai agora avaliar agora a demissão juntamente com as Finanças.

Luís Rodrigues, que vem da Sata, substitui Ourmières-Widener, e também o anterior presidente do conselho de administração, Manuel Beja.

No cargo desde Junho de 2021, Tiago Aires Mateus (que já foi administrador da TAP entre 2015 e 2017) foi ouvido na comissão parlamentar de inquérito no dia 19 de Abril, tendo afirmado na altura que uma comissão que o tenha enquanto membro “não deliberará sobre prémios a um administrador destituído pelo accionista", numa referência a Ourmières-Widener.