Benfiquistas fora da caixa de segurança em Alvalade. PSP atenta à situação

Os cerca de 2500 bilhetes disponibilizados ao Benfica para a chamada “caixa de segurança” do Estádio de Alvalade para o jogo de domingo foram manifestamente insuficientes para satisfazer a procura dos adeptos, sendo certo que vão existir benfiquistas em zonas reservadas a sócios do Sporting. Um risco de segurança que é comum a todos os jogos grandes, mas que assume uma magnitude reforçada este domingo, dada a possibilidade de as “águias” festejarem o título na "casa" do rival. O PÚBLICO apurou que a Polícia de Segurança Pública (PSP) está a monitorizar atentamente estes casos, sendo só possível perceber a real dimensão do fenómeno – que não é caso inédito – mais perto da hora do apito inicial.

A “mistura” de adeptos rivais é potencialmente causadora de conflito, razão pela qual vários clubes proíbem a entrada de adereços dos clubes visitantes fora da “caixa de segurança”. A PSP conta já com uma longa experiência na gestão destas situações, muito comuns das grandes deslocações de adeptos estrangeiros em jogos da Liga dos Campeões. Pelas informações recolhidas pelo PÚBLICO junto das autoridades, há mesmo um pico de procura para este jogo, facilmente explicável pelo potencial decisivo que este poderá ter nas contas do título.

A possibilidade de adeptos benfiquistas espalhados por Alvalade começou logo a ser discutida quando se percebeu que o Benfica poderia assegurar o título no estádio rival. Vários sportinguistas pediram nas redes sociais que não fossem emprestados os lugares anuais (conhecidos como GameBox) a familiares ou amigos benfiquistas. Enquanto uns defendiam a necessidade de existir fair play e o direito de ceder o lugar a quem quisessem, outros relembravam a necessidade de maximizar o apoio aos "leões".

O problema intensificou-se quando se percebeu a verdadeira dimensão da procura, com vários bilhetes de sócios do Sporting a serem colocados à venda por preços exorbitantes na Internet. Premiando a assiduidade, o Benfica tornou a primeira fase de venda exclusiva aos detentores de lugar anual que não falharam um único jogo na Luz esta época. Algo que deixou milhares de outros adeptos sem possibilidade de conseguirem ver o jogo em Alvalade. São estes que, agora, tentam assegurar um ingresso para o dérbi.

Na página “Viagogo”, há bilhetes a serem vendidos a mais de 300 euros, com o preço mais baixo a fixar-se, na manhã desta quinta-feira, nos 142 euros. O que deve um adepto benfiquista fazer se estiver fora da caixa de segurança? As autoridades pedem "bom senso" e respeito pelos restantes adeptos.

Um conselho que deve ser redobrado após o comunicado lançado pela Juventude Leonina. A principal claque do Sporting diz estar envergonhada após ter tomado conhecimento de que há adeptos dos "leões" a colocarem à venda os lugares anuais na Internet, acusando-os de "vender a alma ao diabo".

Para ser campeão, o Benfica precisa de vencer em Alvalade este domingo. Mas tudo dependerá do resultado da partida entre o FC Porto e o Famalicão de sábado. Em caso de derrota dos portistas, o clube da Luz sagra-se automaticamente campeão. Em caso de empate dos portistas, o Benfica precisará apenas de não perder frente aos "leões" para festejar o título no domingo.