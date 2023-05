O sapateiro da Branca de Neve e os DJ marionetas vão ao FIMFA

A companhia francesa Scopitone apresenta dois espectáculos na abertura do 23.º FIMFA. Uma Blanche Neige protagonizada por sapatos e um baile com marionetas na cabine de DJ.

Da Branca de Neve já todos conhecemos a história. A alva rapariga que, vista pela madrasta (Rainha) como ameaça à sua beleza, é por esta envenenada até ser salva pelo amor de um príncipe. Os Irmãos Grimm trataram de fixar o conto no universo popular, a Disney fez depois o seu papel amplificador de tornar a história obrigatória em qualquer infância ocidental das últimas décadas. Por mais estafadas que estas histórias possam parecer, Cédric Hingouët não lhes resiste. Desde que fundou a companhia Scopitone, em 2002, Hingouët tem-se debruçado sobre os contos infantis, fascinado pelo “lado duro” que se encontra com facilidade nas narrativas dos Irmãos Grimm e de Charles Perrault. “Não são necessariamente histórias para as crianças”, diz o criador ao PÚBLICO. Mas não deixam também de o ser, enredadas em “velhas morais”. Daí que os espectáculos dos Scopitone sejam pensados para adultos e crianças, não fugindo à violência que alguns destes contos contêm, ao mesmo tempo que procuram um sorriso no público.