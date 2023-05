Prémio Camões 2021: o discurso de Paulina Chiziane na íntegra

Vim de lugar nenhum. Aprendi a escrever na areia do chão. Calcei os primeiros sapatos aos 10 anos de idade. Sou a primeira africana, negra, bantu, a receber tão alto prémio. Aqui estou! Eu sou! Caminhei sem saber para onde ia mas cheguei a algum lugar, que lugar é o Prémio Camões, que recebo hoje, 5 de Maio, Dia Mundial da Língua portuguesa. Para quem veio do chão, estar diante dos Governos Português, e Brasileiro, do Corpo Diplomático, e personalidades tão distintos, é algo que me comove profundamente e a todos endereço os meus profundos agradecimentos.

