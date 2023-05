Atelier do arquitecto Souto de Moura foi alvo de buscas na operação Babel

O atelier do arquitecto Souto de Moura também foi alvo de buscas na Operação Babel, a investigação em que o presidente e o vice-presidente da Câmara de Gaia foram constituídos arguidos. No cerne do caso estão suspeitas de corrupção urbanística, nomeadamente no que diz respeito ao projecto para construir a torre mais alta do país no futuro centro de congressos deste município.

