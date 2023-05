Na Lourinhã, quem tem polvo é rei

Aguardente, marisco, dinossauros, livros. No mapa de créditos do litoral oeste, estes são alguns dos protagonistas de festas e festivais apostados em dar a conhecer as maravilhas da Lourinhã.

Ao cardápio junta-se o polvo: numa tradição que conta já com 14 anos, a Quinzena Gastronómica do Polvo volta a prestar tributo ao receituário local e a dar honras de destaque ao cefalópode, entre 17 e 31 de Maio.

Promovida pelo Município da Lourinhã, a iniciativa tem lugar reservado à mesa de 25 estabelecimentos, desafiados a “mostrar o que de melhor tem a gastronomia da região”, atesta o comunicado.

Entradas, pratos e sobremesas fazem a serventia da casa, seja em receitas tradicionais ou combinações mais arrojadas e sempre com a criatividade como tempero. Exemplos? Entre saladas e arrozes, há polvo à lagareiro, em caril, grelhado e à Bulhão Pato com aguardente DOC Lourinhã, mas também servido em tacos, em tempura com açorda de tomate e coentros, em carpaccio com pimentão doce, flor de sal e raspas de citrinos e misturado com ovos revueltos. A compor a sobremesa, há propostas como um crocante de frutos secos, caramelo de polvo e gelado de baunilha ou a panacota de polvo e doce de maçã.

A par da experiência gastronómica, convidam-se os comensais a aproveitar a visita para “descobrir as maravilhas" da região, tanto a nível natural como cultural”, palavras de João Serra, vereador com o pelouro do Turismo lourinhanense. Nesse sentido, o programa integra ainda actividades como a conversa Biodiversidade, Conservação e... Polvos! (dia 20, às 15h, no Espaço Museológico de Ribamar), a confecção de uma paella gigante no Novo Parque (dia 25, às 20h), animação musical ou descontos em alojamento.