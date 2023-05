Kamaal Williams é a primeira confirmação do festival Matosinhos em Jazz 2023

O músico e produtor britânico Kamaal Williams é a primeira confirmação para o festival Matosinhos em Jazz, que regressa àquela cidade em Julho, anunciou a organização esta quarta-feira.

Kamaal Williams, que "traz ao palco do festival a fusão entre jazz, funk e outras tendências", actua no dia 16 de Julho, no coreto do Parque Basílio Teles, que será palco do Matosinhos em Jazz em todos os fins de semana de Julho, de acordo com a organização, num comunicado divulgado esta quarta-feira.

"O músico e produtor britânico traz os álbuns Wu Hen (2020) e The Return (2018), bem como uma performance única que navega entre várias influências do jazz e do funk, conectando-as ao vivo a ritmos do hip-hop, R&B, afrobeat, dubstep, e broken beat", lê-se no comunicado.

No âmbito do festival, durante o mês de Julho, estará patente no Parque Basílio Teles uma exposição com a reinterpretação de "icónicas capas de álbuns de jazz" por artistas portugueses, cujos nomes "serão brevemente anunciados".

O Matosinhos em Jazz, uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos, tem entrada gratuita e os espectáculos acontecem sempre às 18:00.

Em 2022, actuaram no festival, que regressou após dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19, Alfa Mist, Ashley Henry e Rebecca Martin, entre outros.