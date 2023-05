PSP captura traficante português procurado em Espanha

Chiquinho Celso já se evadiu da cadeia de Monsanto e tem um longo historial no mundo do crime e da diversão nocturna.

Um traficante de droga português sobre o qual impendia um mandado de detenção europeu foi capturado esta terça-feira na zona de Odivelas pela PSP. Será agora entregue às autoridades espanholas, que o procuravam para o julgar pela introdução de cocaína naquele país.

Chiquinho Celso é o nome de guerra de Celso Bargão, antigo segurança da discoteca Kremlin e do Elefante Branco, com fortes ligações ao mundo da diversão nocturna e conhecido das autoridades há mais de década e meia. Além do tráfico, a sua longa ficha policial regista agressões, roubos, crimes contra a autoridade pública e ameaças.

Em 2017, tinha então 34 anos, evadiu-se com outro recluso da cadeia de alta segurança de Monsanto, com a ajuda de uma namorada. Estava a cumprir uma pena de seis anos, por falsificação de documentos.

Desta vez aliou-se a cúmplices espanhóis para introduzir cocaína na zona de Sevilha. Além disso, participava em combates de jiu-jítsu. Mas, ao contrário do que sucedeu com os outros membros do gang, a polícia do outro lado da fronteira não o conseguiu prender, tendo em Fevereiro passado sido emitido o respectivo mandado de detenção europeu.

Esta terça-feira a PSP deu com ele num stand automóvel nas proximidades de Odivelas que andava a investigar, e com cujo dono colaborava. Irá agora ser ouvido no Tribunal da Relação de Lisboa, com o objectivo de ser extraditado para Espanha.