Marcelo felicita António Vitorino por “excelência do trabalho” na OIM

O Presidente da República felicitou António Vitorino pelo “excelente trabalho” que fez ao longo dos últimos anos como director-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), “que se traduziu no significativo alargamento do apoio da OIM a dezenas de milhões de migrantes à volta do mundo”.

Numa nota publicada esta tarde, no site da Presidência da República, no dia em que António Vitorino desistiu de concorrer a um segundo mandato no cargo, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que António Vitorino “pôs ao serviço daquela organização das Nações Unidas as suas enormes capacidades pessoais e profissionais imprimindo uma nova dinâmica e alargando muito significativamente o âmbito da sua actuação”.

“Felicito por isso o Dr. António Vitorino por aquele excelente trabalho, certo que terá mais oportunidades de pôr a suas capacidades pessoais e profissionais do serviço de Portugal e do mundo”, concluiu a nota.

Por seu turno, o primeiro-ministro António Costa também elogiou António Vitorino pela "forma excelente como desempenhou as funções". "Foi algo que prestigiou o país e contribuiu para que a OIM tivesse prestado melhor serviço aos milhares de cidadãos em todo o mundo que são refugiados, ou por alguma razão, migrantes", afirmou esta tarde, na Islândia, onde se encontra em visita oficial.

Em declarações captadas pela RTP3, António Costa reafirmou "o compromisso de Portugal com o apoio para os refugiados e com uma política migratória centrada na dignidade da pessoa humana e nas soluções benéficas para os países de origem, de trânsito e para os países de destino."

O antigo ministro socialista foi eleito para director-geral da OIM em 2018, tendo desistido de uma segunda ronda de votação para o cargo depois de ter perdido para a norte-americana Amy Pope, que era até agora sub-directora geral da organização.