Comissária europeia Mariya Gabriel demite-se para (tentar) formar Governo na Bulgária

Tarefa da política do GERB é muito difícil, tendo em conta que o segundo maior partido se recusa a qualquer coligação por causa das acusações de corrupção contra o ex-primeiro-ministro Boiko Borisov.

O Presidente da Bulgária, Rumen Radev, encarregou esta segunda-feira a ex-eurodeputada búlgara Mariya Gabriel de formar o novo Governo do país, após as eleições legislativas de Abril — as quintas eleições em dois anos. Mariya Gabriel deixa, assim, o cargo de comissária europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude.

Em comunicado, a Presidência búlgara informou que o mandato foi entregue ao "maior grupo parlamentar da 49.ª Assembleia Nacional", uma decisão que "está em conformidade com os procedimentos constitucionais". Mariya Gabriel foi a escolhida depois de ter sido nomeada pelo seu partido, o GERB — Cidadãos pelo Desenvolvimento Europeu da Bulgária.

O Presidente Rumen Radev reconheceu que Mariya Gabriel enfrentará "muitos obstáculos", embora se tenha mostrado confiante de que a agora ex-eurodeputada, que já disse que prefere um "Governo de especialistas, unidos por prioridades bem definidas e com o objectivo de garantir o bem-estar dos búlgaros", possa apresentar um novo Governo no prazo dos sete dias previstos na lei.

O antigo primeiro-ministro da Bulgária Boiko Borisov anunciou na semana passada que o seu partido iria propor Mariya Gabriel como candidata para tentar formar Governo. O GERB (conservador de centro-direita) venceu por uma pequena margem as eleições legislativas, sem maioria, e o partido da oposição, o PP-Continuamos a Mudança (reformista do centro), liderado pelo ex-primeiro-ministro Kiril Petkov, já deixou claro que não apoiará qualquer Governo encabeçado pelo GERB.

A distância entre os dois partidos ficou particularmente vincada no ano passado, depois de Borisov ser detido pela polícia búlgara por suspeita de desvio de fundos europeus – uma das bandeiras do PP é a luta contra a corrupção.

Caso Mariya Gabriel não consiga juntar apoio suficiente para formar Governo, a bola passará para o campo do PP, que também não deverá contar com uma maioria a seu favor.

Se as duas tentativas falharem, o Presidente pode nomear um partido à sua escolha. Se neste terceiro cenário também não se conseguir formar um novo executivo, terão de ser convocadas eleições, pela sexta vez em dois anos, mantendo o país sem solução de governabilidade.

Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aceitou a demissão de Mariya Gabriel do cargo que ocupava na Comissão, apresentada depois de receber um "mandato institucional para formar Governo".

"Quero agradecer a Mariya Gabriel pelo seu trabalho", assinalou Von der Leyen em comunicado, referindo que "nos três anos e meio em que esteve em funções, deu grandes contributos para fazer avançar o que era prioritário para a Comissão Europeia" no domínio da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude.

"Estou especialmente grata à comissária Gabriel pela excelente execução do nosso programa Horizonte Europa, pelo incentivo dado à inovação e às start-ups através do Conselho Europeu da Inovação, e pelo envolvimento pessoal para fazer do Ano Europeu da Juventude um sucesso", afirmou a presidente da Comissão Europeia.