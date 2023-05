Seixal. Duas pessoas morreram em incêndio em edifício devoluto na Amora

Duas pessoas morreram num incêndio que deflagrou na madrugada deste domingo num edifício devoluto na Cruz de Pau, na Amora, concelho do Seixal.

Segundo confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o alerta para o incêndio num edifício degradado e devoluto de dois andares foi dado às 6h04 deste domingo. Os corpos carbonizados das duas pessoas foram encontrados pelos bombeiros após o combate ao incêndio.

Estiveram no local os Bombeiros da Amora com oito veículos e 16 operacionais, a PSP e a Protecção Civil.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP limitou-se a adiantar que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ). A TVI avança que as vítimas mortais seriam duas pessoas sem-abrigo que passavam a noite no local.