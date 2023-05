As burlas mais frequentes e algumas dicas para as evitar

Olá pai, olá mãe

É uma burla feita através do WhatsApp em que alguém que se faz passar por filho da vítima – também há exemplos de falsos netos ou irmãos – contacta o familiar dando-lhe conta de que teve um problema com o telemóvel e que agora está contactável através daquele número. Mais tarde, volta a contactar o familiar dizendo-lhe que precisa de fazer um pagamento urgente, pedindo a realização de uma transferência bancária ou enviando referências para um pagamento. Para credibilizar os pedidos, os burlões podem recolher dados sobre as vítimas através das redes sociais ou até adquirir bases de dados no mercado negro virtual (informação essa obtida através de ataques informáticos). Daí que possam saber o nome do falso filho/a ou ter o cuidado de usar um telefone com o indicativo do país estrangeiro onde o familiar reside. Só quando a pessoa entra em contacto com o familiar e este lhe diz que não fez qualquer pedido de pagamento é que a vítima percebe que foi burlada. O montante pedido varia, mas o habitual é ficar entre algumas centenas de euros e menos de 2000 euros. Há, contudo, casos em que o prejuízo atinge alguns milhares de euros, normalmente divididos por vários pagamentos.