Há uma nova “normalidade” política?

1. Foi um espectáculo degradante a entrevista em formato town hall que Donald Trump deu à CNN, na quarta-feira passada. Não disse rigorosamente nada de novo. Nem sobre as eleições de 2020, que lhe foram “roubadas”. Não alterou um milímetro a linguagem ofensiva e desbragada com que se refere às mulheres. O dia 6 de Janeiro foi “um belo dia”, para a América e Vladimir continua a ser um tipo esperto” que nunca teria invadido a Ucrânia se ele fosse o Presidente. Recomendou à maioria republicana na Câmara dos Representantes que deixe o país entrar em incumprimento, recusando o aumento do limite da dívida federal. Quando a entrevistadora lhe lembrou o que disse em idêntica situação quando era ele o ocupante da Casa Branca – que a regra do limite da dívida soberana devia ser eliminada –, respondeu que, nessa altura, o Presidente era ele.

