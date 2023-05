Carlos Alcaraz confirma regresso ao topo do ranking

Carlos Alcaraz somou a 12.ª vitória consecutiva no ATP Tour e a primeira em Roma. Mas bastou pisar o Court Central do Foro Itálico para ficar confirmado que irá destronar Novak Djokovic no primeiro lugar do ranking e surgir como cabeça de série n.º 1 em Roland Garros, que tem início a 28 de Maio.

Na sua primeira visita ao torneio romano, o espanhol de 20 anos derrotou o compatriota Albert Ramos-Vinolas (72.º), por 6-4, 6-1. O break que fechou o primeiro set, depois de Ramos-Vinolas comandar por 40-15, revelou-se o momento que desequilibrou o encontro a favor do mais jovem dos espanhóis, que não encontrou resistência na partida seguinte.

Também Borna Coric (16.º) atingiu um registo memorável ao alcançar a 200.ª vitória no ATP Tour. O croata, que vem de uma estreia em meias-finais de um ATP 1000, em Madrid, derrotou o brasileiro Thiago Monteiro (98.º), por 4-6, 7-6 (10/8) e 7-6 (7/5), em três hora e meia.

Pouco depois, terminou o mais longo encontro à melhor de três sets do ano: o espanhol Roberto Carbellas Baena (51.º) venceu o britânico Dan Evans (24.º), por 7-6 (7/5), 5-7 e 6-4, em três horas e 46 minutos.

A chuva que já tinha surgido de manhã, reapareceu à tarde e interrompeu a segunda ronda entre Nuno Borges (88.º) e Stefanos Tsitsipas (5.º).

O grego cedo distanciou-se, depois de Borges ter desperdiçado um 40-15 na primeira vez em que serviu, e, graças a percentagens altas de serviço, conservou a vantagem até fechar o set, por 6-3.

O tenista maiato começou melhor a segunda partida, mas, a 2-2, voltou a ceder o break, após servir a 40-15. Depois de Borges reduzir para 3-4, a chuva forçou a uma paragem.

Entretanto, o torneio feminino perdeu mais uma top 10, com a eliminação da francesa Carolina Garcia (4.ª) pela colombiana Camila Osório (100.ª), com um duplo 6-4.