Fiéis regressaram em força a Fátima. “A fé em Deus não sai assim da gente”

Aparentemente, os peregrinos que regressaram esta sexta-feira em força a Fátima, para as comemorações do 106.º aniversário das aparições (230 mil, segundo as contas finais dos responsáveis do santuário) não se deixaram demover pela indignação geral desencadeada pela dimensão dos abusos sexuais cometidos pelo clero português. Os jornalistas também não. E os abusos sexuais de menores voltaram assim a marcar as perguntas dirigidas ao secretário de Estado do Vaticano, o cardeal italiano Pietro Parolin. O "número dois" da hierarquia da Santa Sé continuou, porém, a recusar adiantar quantos padres foram sancionados nos últimos anos em todo o mundo por terem abusado sexualmente de menores, apesar da propalada política de “transparência total”.

