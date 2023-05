Marcelo vai ser testemunha de António Costa contra ex-governador Carlos Costa

Primeiro-ministro processou o antigo governador do Banco de Portugal por ofensas à sua honra, no âmbito do caso Isabel dos Santos.

O primeiro-ministro, António Costa, pediu ao Presidente da República para depor no processo contra o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e Marcelo Rebelo de Sousa aceitou ser testemunha no processo cível que deu entrada na quinta-feira. A acção foi avançada por António Costa que solicita a condenação de Carlos Costa por afirmações que o ex-governador do Banco de Portugal fez no livro O Governador, do jornalista Luís Rosa, sobre alegadas pressões do Governo que envolveram Isabel dos Santos.

O jornal Expresso explica, citando uma fonte governamental, que há cerca de dois meses António Costa pediu a Marcelo um depoimento sobre a intervenção do Governo, em 2016, na resolução do impasse no BPI, tendo o Presidente da República aceitado testemunhar.

Em Novembro passado, Marcelo Rebelo de Sousa tinha já desmentido quaisquer intenções por parte do Governo de beneficiar Isabel dos Santos, tendo o primeiro-ministro sido acusado de intromissão a favor da filha do ex-presidente de Angola na altura da sua saída de accionista do BPI que alegadamente teria sido negociada como uma moeda de troca para a sua entrada numa posição de gestão no BIC.

António Costa ameaçou processar judicialmente o ex-governador do Banco de Portugal, tendo apresentado a acção cível contra Carlos Costa a 27 de Abril.

Uma fonte ligada ao processo explicou ao Expresso que Marcelo Rebelo de Sousa não é testemunha abonatória nem de acusação. “Foi-lhe pedido um depoimento sobre os factos relevantes da intervenção do Governo”, disse, acrescentando que em causa estão “dois ou três quesitos” do processo e que Marcelo vai testemunhar por escrito.