Domingo com campeão ou não?

Já esteve quase garantido, já esteve tremido, mas pode dar-se este domingo. Depois de uma vantagem que chegou a ser de dez pontos no topo da classificação e que a três jornadas do fim do campeonato está reduzida a quatro, o Benfica pode fazer a festa do título de campeão nacional de futebol este domingo, precisando para tal de uma conjugação de resultados.

Primeiro os "encarnados" estão obrigados a vencer no terreno do Portimonense, já neste sábado. Depois terão que esperar que o Casa Pia vença o FC Porto em pleno Estádio do Dragão, no domingo. Improvável, mas possível.

Caso este "alinhamento celestial" não se verifique, a incerteza vai durar, pelo menos, mais uma semana, até que se conclua a jornada seguinte, que inclui um Sporting-Benfica.

Na luta pelo terceiro lugar estão Sp. Braga e Sporting. Os "leões estão com quatro pontos de atraso, mas neste fim-de-semana, entram primeiro em acção, recebendo um aflito Marítimo no sábado. Já os bracarenses só jogam no domingo, acolhendo um quase condenado Santa Clara.

A jornada completa da I Liga e os horários das transmissões televisivas estão aqui e as da II Liga aqui. II Liga que já tem o Moreirense como campeão e primeiro emblema promovido e onde E. Amadora e Farense ainda lutam pela segunda vaga de subida automática.

No futebol europeu, destaque para o Barcelona, que pode sagrar-se campeão espanhol este domingo. Basta vencer o Espanyol, fora de casa. Mas a equipa comandada por Xavi pode festejar aquele que será o seu 27.º título na véspera se Real e Atlético de Madrid não vencerem os seus encontros.

A meio da semana será a vez das decisões nas provas europeias de clubes. Terça e quarta-feiras, ficarão a saber-se quais serão os finalistas da Liga dos Campeões. Na quinta, Liga Europa e Liga Conferência conhecerão os finalistas, sendo que a AS Roma de José Mourinho vai para a partida da segunda mão da Liga Europa, com o Bayer Leverkusen, com uma vantagem de 1-0.

Para além do futebol, em Itália prossegue o Giro, com o português João Almeida num quarto lugar da geral actualmente. Por cá, o Rali de Portugal acelera nas estradas do centro e norte do país, enquanto no MotoGP disputa-se neste fim-de-semana o GP de França, sem a presença de Miguel Oliveira, lesionado.

